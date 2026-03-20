ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆ; 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗಳ ಭಾಗಿ

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್​ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 75 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ (ETV Bharat)
Published : March 20, 2026 at 4:35 PM IST

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 75 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ತಂಡದಲ್ಲಿ 15 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು 25 ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ನಾರ್ದನ್ ಸ್ಕೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ “ಮಂಗಳೂರು ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆ ದೊರಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡವೊಂದರ ನಾಯಕಿ ಸೆಲಿನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಿಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. 25 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ.

