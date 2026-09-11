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ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕದನ; ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 1:39 PM IST

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ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ದುಬೈನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು ನೇತೃತ್ವದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸತತ ಮೂರು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸೆಮಿಸ್​ ತಲುಪಿರುವ ತಂಡ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು.

ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 24 ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ನಾಯಕಿ ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು, ಹರ್ಷಿತಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ, ನೀಲಾಕ್ಷಿ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಕವೀಶಾ ದಿಲ್ಹರಿ ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು, ಸುಗಂಧಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಚೇತನಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ, ಸದಾಫ್ ಶಮಾಸ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಶ್ರಾ ಸಂಧು ಮತ್ತು ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಚ್​ ವರದಿ

ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪಿಚ್​ನಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್​ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಟಾಸ್​ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ (WK), ಶವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್, ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಆಯೇಶಾ ಜಾಫರ್, ಸದಾಫ್ ಶಮಾಸ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (C), ಎಮಾನ್ ಫಾತಿಮಾ, ತುಬಾ ಹಸನ್, ಉಮ್-ಎ-ಹನಿ, ನಶ್ರಾ ಸಂಧು, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಸೈರಾ ಜಬೀನ್, ಮೊಮಿನಾ ರಿಯಾಸತ್, ಎಮಾನ್ ನಸೀರ್, ವಹೀದಾ ಅಖ್ತರ್.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ: ಇಮೇಶಾ ದುಲಾನಿ, ಚಾಮರಿ ಅಥಾಪತ್ತು (C), ಸಂಜನಾ ಕವಿಂದಿ, ವಿಶ್ಮಿ ಗುಣರತ್ನೆ, ಹರ್ಷಿತಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ, ಕವಿಶಾ ದಿಲ್ಹಾರಿ, ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ ಸಿಲ್ವ, ಕೌಶನಿ ನುತ್ಯಂಗನ (WK), ಸುಗಂದಿಕಾ ಕುಮಾರಿ, ಚೇತನ ವಿಮುಕ್ತಿ, ಚಾಮುದಿ ಪ್ರಬೋದ, ಮಿಥಾಲಿ ಅಯೋಧ್ಯಾ, ಕಾವ್ಯಾ ಕವಿಂದಿ, ದೇವ್ಮಿ ವಿಹಂಗಾ, ಹಾಸಿನಿ ಪೆರೇರಾ.

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SL VS PAK MATCH
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2026
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