ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026: ಇಂದು ಭಾರತ ತಂಡ ಕಣಕ್ಕೆ; ಪಂದ್ಯ ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : August 30, 2026 at 7:36 AM IST
Womens Asia Cup 2026: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದಿನಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಫೆವರಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐞 𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐭𝐨 𝐫𝐨𝐚𝐫. 💙🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 29, 2026
Watch India vs Thailand tomorrow, 7:30 PM, LIVE on Sony Sports Network & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #NotAGentlemansGame pic.twitter.com/twe8UG6cs6
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಲ: ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಶೆಫಾಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಡಿರುವ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 680 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 269 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂಧಾನ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 245 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರಣಿ 21 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬೌಲರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ 15 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Ready to get going 😎— BCCI Women (@BCCIWomen) August 29, 2026
Snippets of how the Captains' day looked like for #TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur 🙌#WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/U2gAlCuje6
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ 2018 ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ ಎಂಬದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪಿಚ್, ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ದುಬೈ ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬೀರಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತವು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀಚರಣಿ, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಅವರಂತಹ ಹಲವಾರು ಸ್ಪಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುನಿದಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
She's hit the ground running with 42 wickets already, and she's nowhere near done! 😤— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 29, 2026
Sree Charani and the Women in Blue are ready to turn up the heat in the #DPWorldWomensAsiaCup.
Watch India vs Thailand tomorrow, 7:30 PM, LIVE on Sony Sports Network & Sony LIV.… pic.twitter.com/GqcFlJGHvu
ಇನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹವಾಮಾನವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 43 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ .
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡ ಐದು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 2012, 2016 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 29 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 25 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 25 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 571 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 26 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ. ಡಿಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
One day to go ⏳#TeamIndia's ACC #WomensAsiaCup 2026 campaign begins tomorrow 🙌 pic.twitter.com/jMDhvST7HE— BCCI Women (@BCCIWomen) August 29, 2026
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಪ್ರತೀಕ್ ರಾವಲ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಗುಣಲನ್ ಕಮಲಿನಿ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್.
ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ: ಅಫಿಸರ ಸುವಾಂಚೊನ್ರಾತಿ, ಫನ್ನಿತಾ ಮಾಯಾ, ನನ್ನಪತ್ ಕೊಂಚರೊಯೆಂಕೈ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ನರುಮೊಲ್ ಚೈವಾಯ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಚನಿದಾ ಸುತ್ತಿರುವಾಂಗ್, ನವೋಮಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್, ಸುಲಿಪೋರ್ನ್ ಲಾವೋಮಿ, ನನ್ನಫಟ್ ಚೈಹಾನ್, ಸುನಿದಾ ಚತುರೋಂಗ್ರತ್ತಾನಾ, ಒನ್ನಿಚಾ ಕಾಮ್ಚೊಂಫು, ತಿಪಾಟ್ಚಾ ಪುಟ್ಟವಾಂಗ್, ಕೊರಾನಿತ್ ಸುವಾಂಚೊನ್ರಾತಿ, ಚಯಾನಿಸಾ ಫೆಂಗ್ಪೆನ್, ಥಂರದ ಸಾಸೆವುನ್, ನಾಟಕಾನ್ ಚಂತಮ್.
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