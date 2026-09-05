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ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2026: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಸೋತ ಭಾರತ; ಹೀಗಿದೆ ತಂಡ!!

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2026ರ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್​ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (Getty Image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 7:40 PM IST

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ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2026ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್​ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಫಾತಿಮ ಸನಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​ ಪಡೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಚ್​ ವರದಿ

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪಿಚ್ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ತಿರುವು ಪಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ 17 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 14 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. 2022ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 7 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 6 ಬಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿವರ

ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್​​ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್​ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಇರಲಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್(ನಾ), ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್(ವಿ.ಕೀ), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ(ವಿ.ಕೀ), ಶಾವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್, ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಆಯೇಶಾ ಜಾಫರ್, ಸದಾಫ್ ಶಮಾಸ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ(ನಾ), ಉಮ್-ಎ-ಹನಿ, ಐಮನ್ ಫಾತಿಮಾ, ತುಬಾ ಹಸನ್, ನಶ್ರಾ ಸಂಧು, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್.

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TAGGED:

WOMENS ASIA CUP 2026
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2026
INDW VS PAKW

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