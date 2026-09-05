ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಭಾರತ; ಹೀಗಿದೆ ತಂಡ!!
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 7:40 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಫಾತಿಮ ಸನಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಪಡೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ
ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪಿಚ್ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ತಿರುವು ಪಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
The Women in Blue have owned this rivalry on the biggest stages. 💙— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 5, 2026
Can our Dhaakad Sherniya make it five straight wins against Pakistan tonight? 🤔
Watch India vs Pakistan in the #DPWorldWomensAsiaCup2026 LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/fv0oZSHaiQ
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ 17 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 14 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. 2022ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 7 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 6 ಬಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿವರ
ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ.
𝐌𝐚𝐡𝐚-𝐦𝐮𝐪𝐚𝐛𝐚𝐥𝐞 𝐤𝐞 𝐥𝐢𝐲𝐞 𝐭𝐚𝐢𝐲𝐚𝐚𝐫 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐚𝐫𝐢 𝐃𝐡𝐚𝐚𝐤𝐚𝐝 𝐗𝐈 ⚡🏏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 5, 2026
Watch India vs Pakistan LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldWomensAsiaCup2026 #NotAGentlemansGame pic.twitter.com/mohgyDqH5m
ಭಾರತ ತಂಡ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್(ನಾ), ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್(ವಿ.ಕೀ), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ(ವಿ.ಕೀ), ಶಾವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್, ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಆಯೇಶಾ ಜಾಫರ್, ಸದಾಫ್ ಶಮಾಸ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ(ನಾ), ಉಮ್-ಎ-ಹನಿ, ಐಮನ್ ಫಾತಿಮಾ, ತುಬಾ ಹಸನ್, ನಶ್ರಾ ಸಂಧು, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: