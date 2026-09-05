ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026: ಇಂದು ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ!!
2026ರ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಪಕ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 1:39 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 1:54 PM IST
2026ರ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಪಕ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿರುವ ಮೊದಲೆರಡು ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ, ಪಿಚ್ ವರದಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
𝐈𝐓’𝐒 𝐓𝐈𝐌𝐄. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 5, 2026
𝐀𝐬𝐢𝐚’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞. 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐢𝐯𝐚𝐥𝐫𝐲.
Watch our Tigresses roar in the #INDvPAK clash tonight from 7 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NotAGentlemansGame pic.twitter.com/v88ki4cuWo
ಪಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್
ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಪಿಚ್ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ತಿರುವು ಪಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ: ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಬಳಿಕ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ 17 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 14 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. 2022ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ.
🏏 तैयार हो जाइए रोमांचक मुकाबले के लिए! 🔥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 5, 2026
महिला एशिया कप 2026 | 🇮🇳 भारत Vs पाकिस्तान 🇵🇰
📺 LIVE देखें DD Sports (DD Free Dish) पर।#INDvPAK #WomensT20AsiaCup #Cheer4Bharat #TeamIndia @BCCIWomen @ImHarmanpreet @ACCMedia1 pic.twitter.com/Gj97ayNC3x
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಘರ್ಷಣೆ 2009ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. 2012ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ 2016ರ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 2022ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗೆಲುವು ಬಂದಿತು.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 94 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು 137 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಜಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಭಾರತಿ ಪುಲ್ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಸಹ ತಂಡದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀಚರಣಿ, ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿವರ
ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಪ್ರತೀಕ್ ರಾವಲ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿ.ಕೀ), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಗುಣಲನ್ ಕಮಲಿನಿ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಧಾ ಯಾದವ್.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ (ವಿ.ಕೀ), ಶಾವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್, ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಆಯೇಶಾ ಜಾಫರ್, ಸದಾಫ್ ಶಮಾಸ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ನಾ), ಉಮ್-ಎ-ಹನಿ, ಐಮನ್ ಫಾತಿಮಾ, ತುಬಾ ಹಸನ್, ನಶ್ರಾ ಸಂಧು, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಸೈರಾ ಜಬೀನ್, ಮೊಮಿನಾ ರಿಯಾಸತ್, ಇಮಾನ್ ನಾಸೀರ್, ವಹೀದಾ ಅಖ್ತರ್.
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ.
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