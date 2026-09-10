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ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಸೋತ ಭಾರತ; ಹೀಗಿದೆ ತಂಡ

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್​ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 7:42 PM IST

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ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್​ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದುವರೆ 24 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೇವಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಫೆವರಿಟ್​ ಆಗಿದೆ.

ಪಿಚ್​ ಹೇಗಿರಲಿದೆ

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರ 150 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಪಿಚ್​ನಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್​ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ? : ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೋನಿ ಲೀವ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್​ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಇರಲಿದೆ. ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಸಬ್​ಸ್ಕ್ರಿಪಷನ್​ ಹೊಂದಿರದವರು ಡಿಡಿ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 7.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್​ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್(ವಿ.ಕೀ), ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ದಿಲಾರಾ ಅಕ್ಟರ್, ಜುವೈರಿಯಾ ಫೆರ್ದೌಸ್, ಸೋಭಾನಾ ಮೊಸ್ತರಿ, ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನಾ(w/c), ಶರ್ಮಿನ್ ಅಖ್ತರ್, ಶೋರ್ನಾ ಅಕ್ಟರ್, ಫಾಹಿಮಾ ಖಾತುನ್, ನಹಿದಾ ಅಕ್ಟರ್, ರಬೇಯಾ ಖಾನ್, ಸುಲ್ತಾನಾ ಖಾತುನ್, ಮಾರುಫಾ ಅಕ್ಟರ್.

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