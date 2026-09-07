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ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತೆ ಭಾರತ; ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗ್ತೀರ?!!

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 5:16 PM IST

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ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 94 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್​ ಕಾಂಗ್​ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ137 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧವೂ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್​ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 55 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡವಾಗಿದೆ.

ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಭಾರತ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ. ಹೌದು, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೀಗೆನಾದ್ರು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂದೆಟು ಹಾಕಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಖ್ವಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ನಖ್ವಿ ಹಾಜರಾಗಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

2025ರ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂದೆಟುಹಾಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಬೋರ್ಡ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಖ್ವಿ ಬದಲಿಗೆ ಬೆರೆಯವರು ಟ್ರೋಫಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿತ್ತು.

ನಂತರ ನಖ್ವಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿತು. ನಂತರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ನಖ್ವಿ ಉದ್ಧೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೆ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೈಡ್ರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತ 8ನೇ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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MOHSIN NAQVI
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್​
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ಮೊಹ್ಸಿನ್​ ನಖ್ವಿ ಟ್ರೋಫಿ ವಿವಾದ
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