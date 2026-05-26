ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ!
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಇಂದಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವಿಷಯವೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದೆನೆಂದು ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : May 26, 2026 at 3:32 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ರೋಚಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವಿಷಯವೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, 15 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು 12 ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.
2013, 2016 ಮತ್ತು 2017ರ ಋತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. 2011 (ಚೆನ್ನೈ), 2012, 2014 (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ), 2015 (ಮುಂಬೈ), 2018 (ಚೆನ್ನೈ), 2019, 2020 (ಮುಂಬೈ), 2021 (ಚೆನ್ನೈ), 2022 (ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್), 2023 (ಚೆನ್ನೈ), 2024 (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ), ಮತ್ತು 2025 (ಆರ್ಸಿಬಿ) ನಲ್ಲಿ, ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದವು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದನದಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿವೇಶವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. 2013ರಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದು ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ CSK ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
2016ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ RCB ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು.
ಇನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ - ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ - ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 129/8ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರೈಸಿಂಗ್ ಪೂಣೆ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ತಂಡಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
