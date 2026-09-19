ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೂ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾ ಭಾರತ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ 'ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ' ಕಾಟ ಎದುರಿಸಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : September 19, 2026 at 12:51 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ 'ನಖ್ವಿ' ಕಾಟ ಎದುರಿಸಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೌದು, ಜಪಾನ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 2026 ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಳಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪದಕ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ . ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತ ಪುರುಷ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೆ.28 ರಿಂದ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
🚨Mohsin Naqvi to to create more drama in Asian Games for India🤯— Nafees (@Nafees_22) September 19, 2026
- The Olympic Council of Asia will decide who will give the medals to the winning team, and if they decide to go with Mohsin Naqvi, then there will be drama for sure
- Indian men's and women's teams are… pic.twitter.com/7evlwGSl6Q
ಪದಕ ಯಾರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ?
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (PCB) ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ACC) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಪದಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಬಿಸಿಸಿಐ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ (OCA) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪ್ರದಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇತರ ಒಸಿಎ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಖ್ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಸಿಎ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದಕ ಪ್ರದಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಖ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IOA) ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇರಲ್ಲ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೇಲಿದೆ. ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
🔴WILL TEAM INDIA ACCEPT MEDALS FROM MOHSIN NAQVI? 🤯— Sam (@cricsam02) September 19, 2026
- India refused to accept the Asia Cup trophy from Mohsin Naqvi.
- Now, questions have been raised over the Asian Games medal ceremony.
- If the OCA asks Naqvi to present the medals, BCCI Secretary Devajit Saikia said: “We… pic.twitter.com/wbMlW4V8Nj
ಕಳೆದ ಎರಡು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ (2025ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ) ಭಾರತೀಯ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ, ಎಸಿಸಿ (ACC) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಲಿವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೈಕಿಯಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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