ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ CSK ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರುತುರಾಜ್
ಎಮ್ಎಸ್ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 22, 2026 at 12:04 PM IST
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ತಾನು ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಸಿಎಸ್ಕೆ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದಲೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕ್ಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಧೋನಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೆಲ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಇದೆ ಧೋನಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಋತು ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧೋನಿ ಒಂದೇ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸದೆ ಋತುವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
The wait goes on for millions of fans 😶🌫️💛#MSDhoni’s future remains a mystery for now 👀#TATAIPL | #GTvsCSK pic.twitter.com/eJgNvZav9I— Star Sports (@StarSportsIndia) May 21, 2026
"ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆಯೇ?" ಎಂದು ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು, " ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಮಗೂ ಆಗಲೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧೋನಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆಟ ಮತ್ತು ಆಟದ ಗತಿಯನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರುತುರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
🗣️ CSK bowling coach Eric Simons on MS Dhoni for IPL 2027:— Indian Cricket Ministry (@ICM_News45) May 22, 2026
He had a leg injury which made it very difficult for him to run. So that's why he couldn't play. But, in terms of hitting the ball in the nets, he is hitting it as well as I have ever seen him hit it. MS will know and he… pic.twitter.com/2P23IaWyUG
ಕೋಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸಿಮನ್ಸ್ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. 'ಧೋನಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಓಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧೋನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ತಂಡದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸಿಮನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧೋನಿ ಅವರೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌದಿ ಪ್ರೋ ಲೀಗ್ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಅಲ್ ನಾಸರ್