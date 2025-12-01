ಕೊಹ್ಲಿ 100 ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರಾ? ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಭಾರತ ಆಡಲಿರುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು?
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಶತಕಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : December 1, 2025 at 5:12 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 5:25 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಂಚಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಬರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 83ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ 100 ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸದ್ಯ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 17 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ 100 ಶತಕಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸದ್ಯ 30 ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ, 52 ಏಕದಿನ ಶತಕ ಮತ್ತು 1 ಟಿ20 ಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉಳಿದ 17 ಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಿವೆ?: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದವರೆಗೆ 35 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈ 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 17 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಡುವ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ 100 ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೇ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶತಕ ಗಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ.
ಕೊಹ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?: ಕೊಹ್ಲಿಯ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ 6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ 6 ರಿಂದ 7 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ 17 ಶತಕ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 7 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 89 ಅಥವಾ 90ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 10 ಶತಕಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ 100 ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೇ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೇ 2016ರ ಟಿ20 ಮತ್ತು 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ - ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಖ್ಯ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಈಗ ಅವರ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅವರ 100ನೇ ಶತಕಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ 'ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1959ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ!