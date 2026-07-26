ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು: ಅಶ್ವಿನ್
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವಂತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 26, 2026 at 5:30 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ ಸೀಮರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭುವಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಭುವಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಭುವಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕವು ಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಐದು ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭುವನೇಶ್ವರ್ನಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.