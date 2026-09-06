4204 ವಿಕೆಟ್ 39900 ರನ್! ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 6, 2026 at 5:23 PM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಥಟ್ಟನೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಈ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸಾಧಾರಣ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಆಟಗಾರ ಕಲೆಹಾಕಿದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,204 ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಲೆಹಾಕಿದ ರನ್ಗಳು 39 ಸಾವಿಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್
1877 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಯಾರ್ಕಶೈರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1898ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ 1,110 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 4204 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. 287 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 68 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 39 ಸಾವಿರ್ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ರೋಡ್ಸ್!!
ರೋಡ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 39,969 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 58 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 197 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅಜೇಯ 267 ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವೂ ರೋಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 1899ರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಒಟ್ಟು 58 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 127 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 2,325 ರನ್ ಬಂದಿವೆ. 1930ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 53 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದರು. ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 32 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು 1973ರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು.
ವಿಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುರಳಿಧರನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರೋಡ್ಸ್!
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಒಟ್ಟು 3600 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 4204 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 127 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುರಳಿಧರನ್ಗಿಂತಲು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1347 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಗ್ಗಜ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 800 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 534 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1374 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 682 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 179 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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