ETV Bharat / sports

ರೊಮೆರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ​ದಾಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪತನ; ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ದಾಖಲು

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 35 ರನ್​ ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ
ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WI vs SCO Match: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಇಂದಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 35 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ರೊಮಾರಿಯೊ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 182 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 64 ರನ್‌ಗಳಿಸಿದರು. ಬ್ರಾಂಡನ್ ಕಿಂಗ್ 35, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್ 24 ರನ್‌, ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಕೂಡ 26 ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

183 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 37/3 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಾಮ್ ಬ್ರೂಸ್ (35) ಮತ್ತು ರಿಚಿ ಬೆರಿಂಗ್ಟನ್ (42) ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 78 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆರಿಂಗ್ಟನ್ ನಂತರ ತಂಡವು ಸತತ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಮತ್ತು 32 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 147 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹತ್ತರವಾದಂರೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಅವರು 17ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್: ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ 17ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ (11), ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಲೀಸ್ಕ್ (0) ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಲಿವರ್ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ (0) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅಲ್ಲದೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಗುಡಕೇಶ್ ಮೋಟೀ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿಸಿಐ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದ! ಎ+ ನಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ​ಗೆ ರೋಹಿತ್ -​ ಕೊಹ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್​!

TAGGED:

WI VS SCO
ROMARIO SHEPHERD
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​
HATRICK WICKET
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.