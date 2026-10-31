ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಗೆಲುವು: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭ!
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 6:17 PM IST
ಭಾರತದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಆತಿಥೇಯರ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2025-27 ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಚಕ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಢಾಕಾದ ಶೇರ್-ಎ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಗೆಲುವು WTC ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು
ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 170 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಬ್ರಾಂಡನ್ ಕಿಂಗ್ 81 ರನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ 49 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಈಗ WTC 2025-27 ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು 55.56 ರಿಂದ 47.62ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
West Indies ace the chase in Mirpur to go 1-0 up in their #WTC27 series against Bangladesh 👊 📝: https://t.co/4po0o1gLv7 https://t.co/EwqRdIRP3O— ICC (@ICC) October 31, 2026
ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 51.52ರ ಶೇಕಡವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕವೂ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ 26.92ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಆತಿಥೇಯರ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಚಕ್ರದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಬೇಕಿದೆ. ಇದು WTC 2025-27 ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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