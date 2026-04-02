2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ನಡೆದದ್ದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಕಾರಣ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!!
2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 2:08 PM IST
2011 World Cup Final: ಏಪ್ರಿಲ್ 02, 2011' ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಆ ದಿನ, ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಆ ದಿನ ಧೋನಿ ಆಡಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಸನ್ನಿವೇಶವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಕೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು?
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ಏಕೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಾಯಕ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು ಮೈದಾನವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಕಿರುಚಾಟ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲವು ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನು ಟಾಸ್ಗೆ ಕರೆದರು. ಧೋನಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಟಾಸ್ ಕೂಗಿದರು. ಆದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಕಿರುಚಾಟದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ರೆಫರಿಗೆ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ನಾಯಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಈವೇಳೆ ಹೆಡ್ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದರು. ಅದರಂತೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತ.
ಧೋನಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ (48) ಮತ್ತು ಮಹೇಲ ಮಾಯವರ್ಧನೆ (103) ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 275 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸೆಹ್ವಾಗ್ (0) ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ (18) ಬಹುಬೇಗ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 83 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಇದು ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿತು.
ಕೊಹ್ಲಿ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ 160 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅಜೇಯ 91 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಅಜೇಯ 21 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಯುವಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.
