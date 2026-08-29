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ಆ.29 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?; ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ದಿನಂದ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವಗಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 1:53 PM IST

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ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದೇಕೆ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನು ದಂತಕಥೆ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು 1905ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಹಾಕಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1995ರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2012 ರಿಂದ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ರೀಡಾ ಗೌರವವಾದ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಸಾಧನ : ಧ್ಯಾನ್​ ಚಂದ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಪಟಿಯಾಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1956ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.

ಜರ್ಮನ್​ ಪರ ಆಡವಂತೆ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್​ಗೆ ಆಫರ್​ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿಟ್ಲರ್!

ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರ ಆಟದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರ್ಲಿನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಹಿಟ್ಲರ್, ಜರ್ಮನ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಾವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಮೇಜರ್​ ಧ್ಯಾನ್​ ಚಂದ್
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