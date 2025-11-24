ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬದಲು 'ಗದೆ' ನೀಡುವುದೇಕೆ? ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಯಾರು?

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್(WTC)​ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬದಲು ಗದೆಯನ್ನೇಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?. ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಈ ಕುರಿತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್ ಗದೆ​
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
WTC Mace History: ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಟದಲ್ಲಿ 'ಟೆಸ್ಟ್' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 1877ರ ಮಾರ್ಚ್​ 15ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದ ಈ ಮಾದರಿ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 148 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೇಜ್​ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

2019ರಿಂದ ಏಕದಿನ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಂತೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಎರಡೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ತಂಡಗಳಿಗೂ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಭಿನ್ನ. ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬದಲಿಗೆ 'ಗದೆ' ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್​: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ 2021ರ ಜೂನ್ 18ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಿವೀಸ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬದಲು ಗದೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಗದೆ
ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಗದೆ (AFP)

ಗದೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಯಾರು?: ಈ ಗದೆಯನ್ನು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2000ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಟ್ರೆವರ್ ಬ್ರೌನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಗದೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಜಾಗತಿಕ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಚಿನ್ನಲೇಪಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಗದೆಯ ಹಿಡಿಕೆಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಟ್ರೋಫಿ ತಯಾರಿಕ ಥಾಮಸ್ ಲೈಟ್‌ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪಿತ ಟ್ರೋಫಿ.

ವಿನ್ಯಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ..: ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ರೋಫಿ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಥಾಮಸ್ ಲೈಟ್‌ಗೆ ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ WTC ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗದೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗದೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, 2000ರಲ್ಲಿ, ಥಾಮಸ್ ಲೈಟ್ ಅವರ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಟ್ರೆವರ್ ಬ್ರೌನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಇವರೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗದೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2003ರಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ 2009ರ ವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ.

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಗೆದ್ದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಗೆದ್ದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ (AFP)

ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಗೆದ್ದಿರುವ ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

  • 2019-2021ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿತ್ತು.
  • 2021-2023ರ WTC ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಭಾರತವನ್ನು 209 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿತ್ತು.
  • 2023-2025ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಗದೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

