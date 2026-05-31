ಎಫ್​ 1 ರೇಸ್​ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ? ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗ್ತೀರ!

ಎಫ್​1 ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ರೇಸ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

Published : May 31, 2026 at 11:00 PM IST

ಕಾರುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್​ ಅಥವಾ F1 ರೇಸ್​. ಇದು ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್​ಬೇಸ್​ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದೇಶಿಗರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಗೇಮ್​ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಎಫ್​ 1 ಇತಿಹಾಸ: ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್​ ಕ್ರೀಡೆಯೂ 1920 ಮತ್ತು 30ರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಪ್ರಿಕ್ಸ್​ ಮೋಟಾರ್​ ರೇಸಿಂಗ್​ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ 1950 ರಿಂದ ಎಫ್​1 ಕ್ರೀಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರವಾಗತೊಡಗಿತು.

ಎಫ್ 1ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಾರುಗಳು: ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಚಾಲಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗೇಮ್​ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾರುಗಳೆಂದರೇ ಫೆರಾರಿ (1950 ರ ಸೀಸನ್​ನಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ) ಮತ್ತು ಮೆಕ್‌ಲಾರೆನ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್​ ಕಾರನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ: ಒಂದು F1 ರೇಸ್​ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $15.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 125 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಫ್​ 1 ಸಮಯ: ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್​ ರೇಸ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಓಟದ ಅಂತರವು 305 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತದೆ.

