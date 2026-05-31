ಎಫ್ 1 ರೇಸ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ? ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ!
ಎಫ್1 ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ರೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : May 31, 2026 at 11:00 PM IST
ಕಾರುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಅಥವಾ F1 ರೇಸ್. ಇದು ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದೇಶಿಗರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಗೇಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಎಫ್ 1 ಇತಿಹಾಸ: ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಕ್ರೀಡೆಯೂ 1920 ಮತ್ತು 30ರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ 1950 ರಿಂದ ಎಫ್1 ಕ್ರೀಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರವಾಗತೊಡಗಿತು.
ಎಫ್ 1ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಾರುಗಳು: ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಚಾಲಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾರುಗಳೆಂದರೇ ಫೆರಾರಿ (1950 ರ ಸೀಸನ್ನಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ) ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ ಕಾರನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ: ಒಂದು F1 ರೇಸ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $15.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 125 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಫ್ 1 ಸಮಯ: ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ರೇಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಓಟದ ಅಂತರವು 305 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತದೆ.