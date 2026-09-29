ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್; ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಯಾರಿಗೆ?
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾವ ತಂಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 4:49 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದ ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಈ ಎರಡೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ -1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೂ ಲಂಕಾಗೆ ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ.
1st Quarter Final - Rain.— Johns. (@CricCrazyJohns) September 29, 2026
2nd Quarter Final - Rain.
3rd Quarter Final - Rain.
4th Quarter Final - Rain.
ITS RAIN & ASIAN GAMES IN CRICKET 🤯❌
India, Pakistan, Sri Lanka & Bangladesh has qualified into the Semi Final. 🥇
If it rains in final, Gold Medal will be shared 🤝 pic.twitter.com/iCRYuzdKeH
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಆತಂಕ
ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೂಡ ರದ್ದಾದರೆ, ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೆಮಿಸ್ ನಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ, ಒಂದೇ ದಿನ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಯಾರಿಗೆ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೆಮ್ಸ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಹ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತುರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುದ್ದ 2023ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಎರಡೂ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ 2023ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ, ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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