ETV Bharat / sports

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೇ ಯಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೇ ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಲಿದೆ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪಂದ್ಯ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 9:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs NZ Final: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.​ ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ.

ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾವ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಐಸಿಸಿ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಅವು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು (IANS)

ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಯಾರು ಚಾಂಪಿಯನ್?: ಇದು ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಐಸಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲು ದಿನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಾಸ್​ ಸಹ ಕಾಣದಿದ್ದರೇ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮರುದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 9) ಮೀಸಲು ದಿನದಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೇ, ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮೀಸಲು ದಿನದಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಫೈನಲ್‌ಗಾಗಿ, ಎರಡೂ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 120 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಓವರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಆಡಬೇಕು.

ಮೀಸಲು ದಿನವೂ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದೇನು?: ಮಾರ್ಚ್ 8 ಮತ್ತು 9 ಎರಡೂ ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೇ, ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಜಂಟಿ ವಿಜೇತರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಜಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪರೂಪ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 2003 ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ (IANS)

ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಕಣ್ಣು: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೇ ಭಾರತವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 8 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ! ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಬುಮ್ರಾಗೆ ಶಾಕ್!!​

TAGGED:

T20 WORLD CUP
IND VS NZ FINAL
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.