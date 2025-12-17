ETV Bharat / sports

₹14.20 ಕೋಟಿಗೆ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪಾಲಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ವೀರ್​ ಯಾರು?; ದೇಶಿ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಇವರ ದಾಖಲೆ?

ಐಪಿಎಲ್​ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ವೀರ್​​ ಅವರನ್ನು 14.20 ಕೋಟಿ ರೂ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಪೋಷಕರ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪಾಲಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ವೀರ್​
ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪಾಲಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ವೀರ್​ (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 5:23 PM IST

ಮಂಗಳವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನ್​ಕ್ಯಾಪ್ಡ್​ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ₹14.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಕರಿಗೊಂಡ ಅನ್​ಕ್ಯಾಪ್ಡ್​ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ವೀರ್​?: ಇವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಜಿಪುರ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವರು. ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯುವಿಯಂತೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ದೇಶಿ ಲೀಗ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಇವರಿಗೆ ಇದೀಗ ​ಐಪಿಎಲ್​ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ.

ಐದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ರಾಮೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಅಂಜನಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮಗ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗಾಗಿ ಭಾರೀ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ​. ಐದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಮೈನ್​ಪುರ​ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬತುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಂದೆ ರಾಮೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂಜನಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜನ್ನು ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. "ಅವನ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವು" ಎಂದು ತಾಯಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರಂತೆಯೆ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲರು. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ದೇಶಿ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ: 20 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಬದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 780 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 94 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 376 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SMAT 2025 ಅಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್: ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 169 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ 320ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ವೀರ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

