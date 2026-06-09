ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ - ಮೆಸ್ಸಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್! ಇಬ್ಬರ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗರಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 5:29 PM IST
FIFA World Cup: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 39 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ-ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇದುವರೆಗೂ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, FIFA World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ?
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊಗಿಂತ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 26 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 13 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 8 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷದ ಮೆಸ್ಸಿ ಆರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Lionel Messi remains the highest-scoring active player in FIFA World Cup history with 13 goals. pic.twitter.com/pTl0BsK4BS— FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ) June 6, 2026
ಮೆಸ್ಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಾಖಲೆ: ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2022ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು, 16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್, ಸೆಮಿ-ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 2014 ಮತ್ತು 2022 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 22 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವು 2006ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು, ಅಲ್ಲಿ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವಿಭಿನ್ನ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ (2006, 2010, 2014, 2018 ಮತ್ತು 2022) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಪುರುಷ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮುಂದೆ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಇದುವರೆಗೆ 11 ಬಾರಿ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರೆ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಏಳು ಬಾರಿ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅಗಾಧ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
Cristiano Ronaldo is the only male player in history to score in 5 different FIFA World Cups (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). pic.twitter.com/ItMq6PsTnK— Irfan Ahmad (@Irfuu_) June 8, 2026
ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್: 38 ವರ್ಷದ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು 41 ವರ್ಷದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇಬ್ಬರೂ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೆಸ್ಸಿಯ ಏಳನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೊನಾಲ್ಡೊ ತನ್ನ ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೊನೆಯ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.
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