Explainer: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟಾಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಡೆಯಿತು? ಟಾಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದದ್ದು ಯಾರು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ನಾಣ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
Published : November 9, 2025 at 5:00 PM IST
When Toss Invented in Sports: ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ (Toss) ಬಳಕೆ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಎಸೆದು ತಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಾಸ್ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಟಾಸ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೂ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯ್ತು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟಾಸ್ ಇತಿಹಾಸ: ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ, ಪರಾದರ್ಶಕತೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಟಾಸ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾಣ್ಯ ಎಸೆದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನಾಣ್ಯ ಎಸೆದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಆಧುನಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಪಾಲನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪದ್ಧತಿ
ಕ್ರಿ.ಪೂ 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಎಸೆದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೋಮನ್ನರು ಇದನ್ನು "ನವಿಯಾ ಆಟ್ ಕ್ಯಾಪಟ್" (Navia Aut Caput) ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ (Ship or Head) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೀರ್ಮಾನ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ, ಯುದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ?
16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಇದು ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವು 1721ರಲ್ಲಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು 1877ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.
ಆದ್ರೆ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ ತೊಡಗಿತು. ಈ ವೇಳೆ 1700ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡವು.
ಕೆಲವರು ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೇ ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಆಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯ್ತು. ಬಳಿಕ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಟಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಆಟ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ಕೇಳಿ ಬಂದವು.
ಇದೇ ವರ್ಷ (1700ರ ದಶಕ) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಟಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಕಾರಣ ಬಳಿಕ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯ್ತು. ಆನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್/ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಟಾಸ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಟಾಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೇ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು
- ಕ್ರಿಕೆಟ್ (ಕ್ರಿ.ಶ 1700)
- ಫುಟ್ಬಾಲ್ (ಕ್ರಿ.ಶ 1800)
- ಅಮೇರಿಕನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ (1892)
- ವಾಲಿಬಾಲ್
- ಟೆನ್ನಿಸ್
- ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್
- ರಗ್ಬಿ
- ಹಾಕಿ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ನಂತರ 1809ರಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಲಾಯ್ತು. ಪಿಚ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಯ್ತು.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ನಿಯಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 1863ರಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಪುಟ್ಭಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಕಿಕ್ಆಫ್ ಮಾಡುವ ತಂಡವನ್ನು ಟಾಸ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ ಈ ನಿಯಮ ಸಹಾಯಕವಾಯ್ತು.
ಟಾಸ್ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು
- ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ
- ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ
- ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭ
- ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ
ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ: ಟಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮಾನವ ಪಕ್ಷಪಾತ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ: ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಯುತ ನಿರ್ಧಾರ: ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ನಾಯ್ಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಿರ್ಧಾರ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ, ಬೆಳಕು, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಸಹಾಯಕ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಟಾಸ್ ಬಳಕೆ: ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಮತಗಳು ಸಮಾವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಟಾಸ್ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ, ಟಿ20ಐ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ನಾಣ್ಯಗಳು ಆಟದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲದ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಣ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೆಡ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ T20 ಪಂದ್ಯಗಳು (T20Iಗಳು) ನಂತಹ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಲೋಗೋ ಇದ್ದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಟಾಸ್ ವೇಳೆ ಬಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
IPL ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯಗಳು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಂತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ IPL ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆ. IPL ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ತಾಮ್ರ ಚಿನ್ನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಣ್ಯಗಳು: ಬಿಗ್ಬ್ಯಾಷ್, T20 ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟಾಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ
ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ನಾಣ್ಯ: 2015ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ 146ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಇರುವ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗಾಂಧಿ-ಮಂಡೇಲಾ ವಿಶೇಷ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಾಲಗುತ್ತದೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಾಣ್ಯ: 2013, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಬಂಗಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 200ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ನಾಣ್ಯ: ನವೆಂಬರ್ 2013ರಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಿದಾಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ನಾಣ್ಯದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ "SRT 200" ಎಂಬ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮುಖದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ MCA ಲೋಗೋವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
