IPL 2026: 14 ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ ಆರೆಂಜ್, ಪರ್ಪಲ್​​ ಕ್ಯಾಪ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 14 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆರೆಂಜ್​ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್​ ಕ್ಯಾಪ್​ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೋಫಿ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 9:40 AM IST

IPL 2026: ನಿನ್ನೆಗೆ IPL 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 14 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಅರುಣ್​ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 14ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡ 1 ರನ್​ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆರೆಂಜ್​ ಕ್ಯಾಪ್​: ಇದುವರೆಗೆ 14 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 170 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 163.46 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಐದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ನ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ 160 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 145 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, 15 ವರ್ಷದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 122 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 118 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ನಾಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ತಲಾ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

GT vs DC ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಬುಧವಾರ ಅರುಣ್​ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ಟಾಸ್​ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಶುಬ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (70), ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (52), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್ (55) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತಾದರೂ 1 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.​ ತಂಡದ ಪರ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (92), ಡೆವಿಡ್​ ಮಿಲ್ಲರ್ (41), ಪಾಥುಮ್​ ನಿಸ್ಸಾಂಕ (41) ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು 15ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡೆನ್​ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

