ಈ ಋತುವಿನ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?

ಈ ಋತುವಿನ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 4:58 PM IST

ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 29 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು 146 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (49 ರನ್), ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ (13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 27 ರನ್) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಪಾಟಿದಾರ್​ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ 23 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ 21 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 18 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (13), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (12), ಮತ್ತು ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (12) ಇದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕೆ ಭಾರೀ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟಿದಾರ್ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 222 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರಾಸರಿ 55.50 ಆಗಿದೆ. 213.46 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಟಿದಾರ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, 104 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 222 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 21 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಾಟಿದಾರ್ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 26 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 898 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ 23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 738 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 680 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರಾಸರಿ 68 ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 19 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 583 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 416 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 4 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಏಪ್ರಿಲ್​ 18 ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.​

