ಯಾವ ತಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ?
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು ಯಾವು? ಈ ಬಾರಿಯ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡಗಳು ಯಾವವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : June 22, 2026 at 2:29 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 23ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಹಾ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿವೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು ಯಾವವು? ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲಿರುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚೊಚ್ಚಲ ಪುರುಷರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು 1930 ರಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ 1991ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇಂದು, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಬ್ರೆಜಿಲ್: ಪುರುಷರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಐದು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, 1958, 1962, 1970, 1994 ಮತ್ತು 2002 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು 1958ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಪೀಲೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪೀಲೆ 1962 ಮತ್ತು 1970ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಅವರನ್ನು ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಗೆಲುವು!
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಜರ್ಮನಿ 1954, 1974, 1990 ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಟಲಿ 1934, 1938, 1982 ಮತ್ತು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇಟಲಿ ಸತತ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡವು 1978, 1986 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆ ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. 1930 ಮತ್ತು 1950 ರಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಗೆದ್ದರೆ, 1998 ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳು ಸಹಾ ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಮಹಿಳಾ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (USA) ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. US ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 1991, 1999, 2015 ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ನಾರ್ವೆ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದಿವೆ. USA ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ತಂಡವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಪಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡಗಳು
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಸ್ಪೇನ್: ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವು ಅಗ್ರ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಲ್ಯಾಮಿನೆ ಯಮಲ್, ಪೆಡ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಕೊ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ರಂತ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 1ರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿ 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್: ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಿಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಬಲವಾಗಿದೆ. 2018 ಮತ್ತು 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಅನುಭವ ಈ ತಂಡಕ್ಕಿದ್ದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಚ್ ಥಾಮಸ್ ಟುಚೆಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ: 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪಾಸ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್: ವಿನೀಶಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ರಫೀನ್ಹಾ ಅವರಂತಹ ವೇಗದ ವಿಂಗರ್ಗಳು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ತಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯನ್ನೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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