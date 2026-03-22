ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ತಂಡಗಳು ಯಾವವು? ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : March 22, 2026 at 12:31 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವೆರಗೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ 18 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಈತ್ತಂಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿರುವ ತಂಡಗಳು
ಮುಂಬೈ ಇಮಡಿಯನ್ಸ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರುವ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಮುಂಬೈ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ (ಮಾಜಿ) ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂಬೈ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,823 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೇ 10938 ರನ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯು ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ): ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ (ಮಾಜಿ) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ರಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 1,774 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೇ 10,644 ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತರವು ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದನ್ನು ಮುರಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ): ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 1610 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ತಂಡದ ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 178 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ನಂತರ, 2025 ರಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 173 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸಹ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
