ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು?; ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಯಾರು?; ಇವುಗಳ ತೂಕ, ತಯಾರಿಸಲು ಆದ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು?
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 4 ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇವುಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಎಂಬ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 110 ದೇಶಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟ 12 ದೇಶಗಳು ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪೂರ್ಣಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ತಂಡಗಳು ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಈ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ.
98 ತಂಡಗಳ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲೆಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆದರೇ, ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶೀಪ್ ಮತ್ತು ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಟ್ರೋಫಿ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನೀಡುವುದು ಏಕೆ? ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?; ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗುತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಕೂಡದು ಇದರಿಂದ ನೋಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಯ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಏಕದಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ 1960 ರಿಂದ 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗತೊಡಗಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.
ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಉತ್ತಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಅದರಂತೆ 1975ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು (1975, 1979, 1983) "Prudential World Cup" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯ್ತು. ಬಳಿಕ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 60 ಓವರ್ಗಳ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗುತಿತ್ತು. ಇದೀಗ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗತೊಡಗಿತು.
1987ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯ್ತು. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 1996 ನಂತರ ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜನೆ ಆಗತೊಡಗಿತು. ಇಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಗೌರವ, ಆಟಗಾರರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕನಸು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
⦁ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ (1975 - ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಪ್)
ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ (ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಪ್) ಅನ್ನು ಗ್ಯಾರಾರ್ಡ್ & ಕಂಪನಿ (Garrard & Co) ತಯಾರಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1999 ರಿಂದ ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಹೊಸ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು 1999ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಾರ್ಡ್ & ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲ್ ಮಾರ್ಸ್ಡೆನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾಯಂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗ್ಯಾರಾರ್ಡ್ & ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ 2003ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ವಿಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ಮಿತ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ನವೀಕರಿಸಿತು. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಿದೆ.
ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಬಳಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು: ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಿಶ್ರಣದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, 11 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯು 3 ಸ್ತಂಭಗಳು ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಭೂಗೋಳವನ್ನು (ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡು) ಹೊತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ರೋಫಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 20 ತಂಡಗಳ ಹೆಸರು ಕೆತ್ತುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಟ್ರೋಫಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಟ್ರೋಫಿ ತಯಾರಿಗೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಯಾರಿಸಲು 30 ರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ (ಖಾಯಂ ಟ್ರೋಫಿ)
• ವಿನ್ಯಾಸಕ / ತಯಾರಕ: ಗ್ಯಾರಾರ್ಡ್ & ಕಂಪನಿ
• ಟ್ರೋಫಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದೇಶ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
• ಟ್ರೋಫಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವರ್ಷ: 1999
ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ 2007ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯ್ತು. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಿನೇಲ್ ಬ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು. 2021 ರಿಂದ ಲಂಡನ್ನ ಥಾಮಸ್ ಲೈಟ್ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ತಯಾರಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಫಿ ತೂಕ, ಬಳಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 57.15 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, 12 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರೋಡಿಯಂ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಲಂಡನ್ನ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಆಸ್ಪ್ರೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ ಇದನ್ನು "ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, 1998ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿತ್ತು. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮೇಸ್: ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2000ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಟ್ರೆವರ್ ಬ್ರೌನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಲೈಟ್ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗದೆಯು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದರ ತಳಭಾಗವು ಹಾರ್ಡ್ವುಡ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಟ್ರೋಫಿ ತಯಾರಿಸಲು 30 ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 37 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆಗಿದೆ.
ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಸಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಸಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಸಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಸಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾನಿಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕಳುವಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಐಸಿಸಿ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
