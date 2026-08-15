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ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ: ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 4:58 PM IST

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ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 1998ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದ ಪಂದ್ಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ತಲಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. 1975 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿಲ್ಲ. 1974 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು , ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಲ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಚೀನಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಲ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪುರುಷರ ತಂಡ ಗುಂಪುಗಳು

ಪೂಲ್ ಎ: ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್

ಪೂಲ್ ಬಿ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ

ಪೂಲ್ ಸಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

ಪೂಲ್ ಡಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವೇಲ್ಸ್

ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಗುಂಪುಗಳು

ಪೂಲ್ ಎ: ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚಿಲಿ, ಜಪಾನ್

ಪೂಲ್ ಬಿ: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್

ಪೂಲ್ ಸಿ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಸ್ಪೇನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್

ಪೂಲ್ ಡಿ: ಚೀನಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

ಭಾರತ ತಂಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪುರುಷರ ತಂಡ

ಆಗಸ್ಟ್ 15: ಭಾರತ vs ವೇಲ್ಸ್ (4:30 PM IST)

ಆಗಸ್ಟ್ 17: ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (6:30 PM IST)

ಆಗಸ್ಟ್ 19: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (PM 6:30 PM IST)

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 16: ಚೀನಾ vs ಭಾರತ (4:30 PM IST)

ಆಗಸ್ಟ್ 18: ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (6:30 PM IST)

ಆಗಸ್ಟ್ 20: ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (6:30 PM IST)

ಭಾರತ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು

ಪುರುಷರ ತಂಡ

ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌ಗಳು: ಮೋಹಿತ್ ಎಚ್‌ಎಸ್, ಸೂರಜ್ ಕರ್ಕೇರಾ

ಡಿಫೆಂಡರ್‌ಗಳು: ಜರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (ನಾಯಕ), ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್, ಜುಗ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್, ಸುಮಿತ್, ಯಶದೀಪ್ ಸಿವಾಚ್

ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗಳು: ರಾಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಆದಿತ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ಲಾಲಾಗೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್, ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ನೀಲಕಂಠ ಶರ್ಮಾ, ವಿವೇಕ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ಗಳು: ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರಾ, ಸುಖಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಮನ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅಭಿಷೇಕ್.

ಮಹಿಳಾ ತಂಡ

ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌ಗಳು: ಸವಿತಾ, ಬಿಚು ದೇವಿ ಖರಿಬಮ್

ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: ಇಶಿಕಾ ಚೌಧರಿ, ಸುಶೀಲಾ ಚಾನು ಪುಖ್ರಂಬಮ್, ಲಾಲ್ತಾಂತ್ಲುವಾಂಗಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಶಿಲ್ಪಿ ದಾಬಾಸ್

ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗಳು: ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ್, ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಣಾ, ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ, ಸಲಿಮಾ ಟೆಟೆ (ನಾಯಕ), ನೇಹಾ, ದೀಪಿಕಾ ಸೊರೆಂಗ್

ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ಗಳು: ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ, ರುತುಜಾ ದಾದಾಸೊ ಪಿಸಲ್, ನವನೀತ್ ಕೌರ್, ದೀಪಿಕಾ, ಇಶಿಕಾ, ಬಲ್ಜೀತ್ ಕೌರ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಡಂಗ್‌ಡಂಗ್

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

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