ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ; ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗ ಆಡಲಿದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 8:31 PM IST
India Next ODI Series: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ-ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.
ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡುವುದು ಎಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಯಾವಾಗ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗ?
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಹೌದು ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರೋ-ಕೋ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 - ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ
- ಎರಡನೇ ಪಮದ್ಯ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 - ಬೆಂಗಳೂರು
- ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 - ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಕಿವೀಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 21.50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 86 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ರೋ-ಕೊ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡು ಟೀಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಅವರು ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಡೇಜಾ ಹೇಳಿದರು.
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