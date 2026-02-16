ETV Bharat / sports

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ​ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?

ಹೀಗೆ ನಡೆದರೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 7:36 AM IST

IND vs PAK Next Match: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೋಲಂಬೊದ ಆರ್​ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ61 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷಿಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (32 ರನ್) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ (27 ರನ್) ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 175 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಪಾಕ್​ ಪರ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 176 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇಡೀ ತಂಡವು 18 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧದ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಎಂಟನೇ ಗೆಲುವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸೂಪರ್​-8ಗೆ ಭಾರತ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಜ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 22) ಲೀಗ್​ ಹಂತದ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್-8 ತಲುಪಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಪಾಕ್​ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ಭಾರತ - ಪಾಕ್​ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈತ್ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ (ಮಾರ್ಚ್ 4) ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ (ಮಾರ್ಚ್ 8) ತಲುಪಿದರೇ ಮಾತ್ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್​ ಸೆಮಿಸ್​ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್​ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ; ಸೂಪರ್​ 8ಕ್ಕೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ

