ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು; ಭಾರತ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೆ?
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿವೆ. ಸೆಮಿಸ್ ಕದನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : September 18, 2026 at 5:31 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ 4 ತಂಡಗಳು
Asian Games Jersey looks dope.— Ragav X (@ragav_x) September 18, 2026
No BCCI logo as BCCI players here are representing Indian Olympic Association (IOA) pic.twitter.com/a3ZWsJmWm7
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಇತರ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು 86 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪದಕ ಪೈಪೋಟಿ ತ್ರೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಯಾರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ?
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ.
India breeze past hosts Japan to book their place in the Asian Games semi-finals 🔥— ICC (@ICC) September 18, 2026
📝: https://t.co/Dq0RWs2aM0 pic.twitter.com/s7Nj6rDsob
ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಪಾನ್ ತಂಡ 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೇವಲ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
India qualify for the semifinals!— Cricbuzz (@cricbuzz) September 18, 2026
Shafali Verma strikes an unbeaten 15-ball 40 as India beat Japan by 8 wickets with 15 overs to spare 😲#AsianGames pic.twitter.com/oENaXDuo2l
ಭಾರತ ತಂಡ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಗುಣಲನ್ ಕಮಲಿನಿ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಕ್ರಾಂತಿಗೌಡ, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ
IND vs AFG 3ನೇ ಟಿ20: ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್: ಕೇವಲ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್