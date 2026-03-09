ETV Bharat / sports

ಮುಂದಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ? ಎಷ್ಟು ತಂಡ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ?

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 3:26 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿ ಭಾನುವಾರ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂದಿನ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮುಂದಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡಯಲಿದೆ?: ಐಸಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2028ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ.

ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಇನ್ನು 2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.

12 ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ: ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 12 ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್​ ಕಂಟ್ರಿಗಳಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ, ಈ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸೇರಿವೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತವೆ.

ಉಳಿದ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಭಾನುವಾರ ಅಮಹದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ (89), ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (52), ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ (54) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 255 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೇವಲ 159 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿದೆ. ಕಿವೀಸ್​ ಪರ ಟಿಮ್​ ಸೈಫರ್ಟ್​ (52) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್​ (43) ಸಹ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 96 ರನ್​ಗಳಳ ಬೃಹತ್​ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಬುಮ್ರಾ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೇ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು.

