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ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಇಂದು ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾ ಫೈಟ್​; ಪಂದ್ಯ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದ ಹೇಗೆ?

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 1:26 PM IST

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Womens Asia cup Semi final: ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಕದನ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಸ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಗಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು, ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಮಂಧಾನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 178.82 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 152 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ (124 ರನ್)​ ಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1.90 ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ತಲಾ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಲ

ಶೋಭನಾ ಮೊಸ್ತಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 86.52 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 40 ಆಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರುಫಾ ಅಕ್ತರ್ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದರೆ 21 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಚ್​ ಹೇಗಿರಲಿದೆ

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರ 150 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಪಿಚ್​ನಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್​ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 24 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೇವಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಫೆವರಿಟ್​ ಆಗಿದೆ.

ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ? : ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೋನಿ ಲೀವ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್​ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಇರಲಿದೆ. ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಸಬ್​ಸ್ಕ್ರಿಪಷನ್​ ಹೊಂದಿರದವರು ಡಿಡಿ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 7.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್​ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ - ಭಾರತ: ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನ (ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್), ದಿಲಾರಾ ಅಕ್ಟರ್, ಶರ್ಮಿನ್ ಅಕ್ಟರ್, ಜುರಿಯಾ ಫೆರ್ಡೌಸ್, ಶೋಭನಾ ಮೊಸ್ತರಿ, ಶೋರ್ನಾ ಅಕ್ಟರ್, ರಬೇಯಾ ಖಾನ್, ನಹಿದಾ ಅಕ್ಟರ್, ಸುಲ್ತಾನಾ ಖಾತುನ್, ಮಾರುಫಾ ಅಕ್ಟರ್, ಫಾಹಿಮಾ ಖಾತುನ್.

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INDW VS BANW MATCH
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2026
ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​
ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನೇರಪ್ರಸಾರ
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