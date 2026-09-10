ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಇಂದು ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾ ಫೈಟ್; ಪಂದ್ಯ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದ ಹೇಗೆ?
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : September 10, 2026 at 1:26 PM IST
Womens Asia cup Semi final: ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು, ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
The Semi-Final showdown is set! 🏏— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 9, 2026
🇧🇩 Bangladesh Women 🆚 India Women 🇮🇳
🏆 Semi-Final | DP World Women’s Asia Cup 2026
One big battle. One big opportunity. 💪🐯 pic.twitter.com/IOyzHyi2fQ
ಮಂಧಾನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 178.82 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 152 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ (124 ರನ್) ಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1.90 ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ತಲಾ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಲ
ಶೋಭನಾ ಮೊಸ್ತಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 86.52 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 40 ಆಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಫಾ ಅಕ್ತರ್ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದರೆ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Semi-Final Mode 🔛#TeamIndia | #WomensAsiaCup pic.twitter.com/gpq61ewOD8— BCCI Women (@BCCIWomen) September 9, 2026
ಪಿಚ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರ 150 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 24 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೇವಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಫೆವರಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ? : ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೋನಿ ಲೀವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ. ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪಷನ್ ಹೊಂದಿರದವರು ಡಿಡಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 7.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Eyes on the final berth! 👀#TeamIndia take on Bangladesh in the 1st semifinal of the Women’s Asia Cup 2026, eyeing a strong performance to book their place in the summit clash.— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 10, 2026
Catch the live action on DD Sports (DD Free Dish)!#WomensAsiaCup2026 #INDvBAN pic.twitter.com/6dZ4Zapben
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ - ಭಾರತ: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನ (ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), ದಿಲಾರಾ ಅಕ್ಟರ್, ಶರ್ಮಿನ್ ಅಕ್ಟರ್, ಜುರಿಯಾ ಫೆರ್ಡೌಸ್, ಶೋಭನಾ ಮೊಸ್ತರಿ, ಶೋರ್ನಾ ಅಕ್ಟರ್, ರಬೇಯಾ ಖಾನ್, ನಹಿದಾ ಅಕ್ಟರ್, ಸುಲ್ತಾನಾ ಖಾತುನ್, ಮಾರುಫಾ ಅಕ್ಟರ್, ಫಾಹಿಮಾ ಖಾತುನ್.
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