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ಇಂದಿನಿಂದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭ; ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಮಯ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ

ಇಂದಿನಿಂದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಲು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 11:38 AM IST

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FIFA World Cup: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ FIFA World Cup 2026 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 48 ತಂಡಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 19 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಯುಎಸ್​ಎ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಈ ಮಹಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. 16 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 48 ತಂಡಗಳನ್ನು 12 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಬಳಿಕ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಎಂಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ 32ರ ಸುತ್ತು, 16ರ ಸುತ್ತು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು

ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ?

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಉತ್ಸಾಹ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್​ಎ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ 12:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:30ಕ್ಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 AM ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು Zee ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'Unit8 Sports 2' ಮತ್ತು 'Unit8 Sports 2 HD' ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು Zee5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು Zee ನ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ 'Zee5' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ, ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್‌ಗಳು, ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸೇರಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳು DD ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತವೆ.

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