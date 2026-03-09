ETV Bharat / sports

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 9:01 PM IST

India Next Match: ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಸೂಪರ್-8 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ? ಯಾವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಭಾರತ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ವೇಳೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ​ಮೊದಲಿಗೆ ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಬಳಿಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 17 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ತಂಡವು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐದು ಟಿ20 ಮತ್ತು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಜುಲೈ 19 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಭಾರತ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಜೂನ್ 6-10: ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ, ಮುಲ್ಲನ್‌ಪುರ

ಜೂನ್ 14: ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ

ಜೂನ್ 17: ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ, ಲಕ್ನೋ

ಜೂನ್ 20: 3ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ, ಚೆನ್ನೈ

