ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಂಪೈರ್ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಇವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಂಪೈರ್ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 9:05 PM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಆಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ಥಟ್ಟನೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಅಂಪೈರ್ ಏನು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4ನೇ ಅಂಪೈರ್ ಪಾತ್ರವೇನು ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಂಳ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಂಪೈರ್ಗಳು, ಟಿವಿ ಅಂಪೈರ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿ ಅಂಪೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಎದುರಾಯ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಹುದ್ದೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇಂದಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳು: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ನೀಡುವುದು, ರನ್, ಓವರ್ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸುವುದ, ನೋ ಬಾಲ್, ವೈಡ್, ಔಟ್ ಮುಂತಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಆಟಗಾರರ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು, ಪಂದ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಟಿವಿ ಅಂಪೈರ್ (ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್): ಈ ಅಂಪೈರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರದೆ, ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರನ್ ಔಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾನ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬೌಂಡರಿಗಳು, ಡಿಆರ್ಎಸ್ನಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೈದಾನ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾದಗ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್: ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂಡದ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಫೌಲ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಟಗಾರ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಪೈರ್ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ₹40,000 ರಿಂದ ₹60,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
