By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 4:52 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 22, 2026 ರಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2018 ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್​ ಒಟ್ಟು 12 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 9 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲೂ 4 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಜಯ್​ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್​ ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ವಿಜಯ್​ ಶಂಕರ್​ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್​ನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್​ ಇದುವೆರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನ. ನಾನು 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಶಂಕರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು - ಹಲವು ಕಲಿಕೆಗಳು, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ! ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 500ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು 2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮರಿಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳಾದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​- 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು, 15, 17, 19, 22, 25 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ತಂಡಗಳು - ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್​ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 78 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವಿಜಯ್​ ಶಂಕರ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​, ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್​ ಶಂಕರ್​ 2013-14ರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2016-17ರಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ, 2018-21ರಲ್ಲಿ 3.20 ಕೋಟಿ, 2022 ರಿಂದ 24ರ ವರೆಗೆ 1.40 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ 1.20 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಐಪಿಎಲ್ ಒಂದರಿಂದ 19.10 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಂದ 10+ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಸ್ತಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಶಂಕರ್ ಭಾರತ ಪರ ಬಿಳಿ ವೈಟ್​ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಹ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 12 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 223 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ, ಶಂಕರ್ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

