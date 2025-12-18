ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇದಕ್ಕಿರುವ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 18, 2025 at 1:16 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 1:29 PM IST
Cricket Tickets Refund Rules: ಬುಧವಾರ ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ 4ನೇ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕಾಣದೇ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ನೀರು ಪಾಲಾದಂತೆ ಎಂದೇ ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ನೀವೂ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳೇನು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ನಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
#WATCH | Lucknow, UP: Cricket fans express their disappointment as IND vs SA 4th T20 match gets abandoned without a ball being bowled, due to fog.— ANI (@ANI) December 17, 2025
A fan says, " i sold three sacks of wheat and came here to watch the match. i want my money back..." pic.twitter.com/tMXf7Xo02Y
ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಸ್ಗೂ ಮೊದಲು ರದ್ದಾದರೇ: ಟಾಸ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಮರು ನಿಗದಿ: ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಎಸೆತ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ: ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಪಂದ್ಯವೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕಾಣದೇ ರದ್ದಾದರೂ, ಟಿಕೆಟ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಓವರ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ: ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಟಿಕೆಟ್ನ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾರಣೆಗೆ: 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 10 ಓವರ್ಗೆ ಕಡಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯ ಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವೂ 5000 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೇ 2500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೀಸಲು ದಿನ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹವಾಮಾನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮೀಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲು ದಿನವೂ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 10 ಓವರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ WhatsApp ಮೂಲಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್) ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, 10 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರೀಫಂಡ್ ಆಗಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೂ ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮರುಪಾತಿಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯಾ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
