ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾದರೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇದಕ್ಕಿರುವ ನಿಯಮಗಳೇನು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ರಿಫಂಡ್​ ನಿಯಮಗಳು
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 1:16 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 1:29 PM IST

Cricket Tickets Refund Rules: ಬುಧವಾರ ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ 4ನೇ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕಾಣದೇ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನೋಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್​ ಮತ್ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್​ಲೈನ್​​ ಅಥವಾ ಆಫ್​ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 4ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು
ಆದರೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್​ಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ನೀರು ಪಾಲಾದಂತೆ ಎಂದೇ ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ನೀವೂ ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳೇನು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್​ ಹಣ ನಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಾಸ್​ಗೂ ಮೊದಲು ರದ್ದಾದರೇ: ಟಾಸ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್​​ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಮರು ನಿಗದಿ: ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಎಸೆತ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ: ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಪಂದ್ಯವೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕಾಣದೇ ರದ್ದಾದರೂ, ಟಿಕೆಟ್​​ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಓವರ್​ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ: ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಓವರ್​ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಟಿಕೆಟ್​ನ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾರಣೆಗೆ: 20 ಓವರ್​ಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 10 ಓವರ್​ಗೆ ಕಡಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಬೆಲೆಯ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯ ಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವೂ 5000 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೇ 2500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮೀಸಲು ದಿನ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹವಾಮಾನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮೀಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲು ದಿನವೂ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 10 ಓವರ್​ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆಫ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್​ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ WhatsApp ಮೂಲಕ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್​, ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್​) ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, 10 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರೀಫಂಡ್ ಆಗಲಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೂ ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್​ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮರುಪಾತಿಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯಾ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

Last Updated : December 18, 2025 at 1:29 PM IST

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

