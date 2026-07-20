ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ?
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : July 20, 2026 at 2:02 PM IST
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ಪೇನ್ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 2016ರಲ್ಲಿ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತ್ತು.
ಆದಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೆ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು 10 ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು 4 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂತರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಮೆಸ್ಸಿ 8 ಗೋಲುಗಳು, 4 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು.
Mbappé making more moves 📈#FIFAWorldCup pic.twitter.com/B9kKilUapF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ಈ ಹಿಂದೆ 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ (8 ಗೋಲುಗಳು, 3 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳು) ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಎಂಬಪ್ಪೆ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಸುಮಾರು 1 ಕೆಜಿ ತೂಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 1930 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1982 ರಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು 2010 ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
1958ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟೈನ್ 13 ಗೋಲುಗಳನ್ನು (6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ) ಗಳಿಸಿದರು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು (5) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರಿಯೊ ಕೆಂಪೆಸ್ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, 1978) ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ (ಬ್ರೆಜಿಲ್, 2002) ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
A brace for Mbappe 🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YqcTRQ4yFA— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
1994ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಒಲೆಗ್ ಸಲೆಂಕೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ (6 ಗೋಲುಗಳು) ಗೆದ್ದರು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಒಲೆಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐದು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಟಗಾರರು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳೆಯ "ಟಿಕಿ-ಟಾಕಾ" ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಸ್ಪೇನ್!!