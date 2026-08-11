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ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​; ಅಫ್ಘಾನ್ ಇನ್!!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು 2027ರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಅಫ್ಘಾನ್​ ತಂಡ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ
ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 10:34 AM IST

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ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು 2027ರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನೇರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಏನು ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

1975 ಮತ್ತು 1979 ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಏಕದಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ 2027ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ತಂಡಗಳು ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಗ್ರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ: ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾರತ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗ್ರ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಗ್ರ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ನಂತರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡೂ ಅಗ್ರ 8 ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಗ್ರ 10 ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 11 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ 9 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 14 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 10 ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಖಚಿತಗೊಂಡಿವೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಸೆ.30 ರೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಪಡೆ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಸಹ ಅಗ್ರ 9 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡ 77 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 83 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.

2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ವಿಜೇತರು 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ('ಸೂಪರ್ ಸರಣಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಐಸಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

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