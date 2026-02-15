ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಈ ತಂಡ ಔಟ್! ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಟ್ರಿ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : February 15, 2026 at 7:24 PM IST
T20 World Cup: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು ಮೊದಲ ತಂಡ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. 25ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು.
ನೇಪಾಳವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು 134 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 15.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೇಪಾಳವು ಸೂಪರ್ 8 ರೇಸ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
West Indies' red-hot winning streak at #T20WorldCup 2026 extends with another superb display against Nepal 👊— ICC (@ICC) February 15, 2026
📝: https://t.co/CJzUhQjulG pic.twitter.com/VBGS1YwlVJ
ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 35 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೇಪಾಳ ತಂಡವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ರನ್ಗಳ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರೇ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ನೇಪಾಳ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧದ ರನ್ ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ನಾಯಕ ಶೈ ಹೋಪ್ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೈಯರ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಹೋಪ್ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹೆಟ್ಮೈಯರ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 46 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಜೇಯ 91 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಏಕೈಕ ವಿಕೆಟ್ ಬ್ರಾಂಡನ್ ಕಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪತನವಾಯಿತು, ಅವರನ್ನು ನಂದನ್ ಯಾದವ್ 22 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
Jason Holder comes up trumps with the ball in West Indies' solid win over Nepal🙌— ICC (@ICC) February 15, 2026
He wins @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/CJzUhQjulG pic.twitter.com/uwf1RzDQri
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನೇಪಾಳ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನೇಪಾಳ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡ 73 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಾಮಿ 54 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ದೀಪೇಂದ್ರ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 58 ರನ್ ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾಮಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೋರ್ಡ್, ಅಕೀಲ್ ಹುಸೇನ್, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
