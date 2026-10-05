ನಾಳೆ IND vs WI ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ವಿಂಡೀಸ್ ಸಜ್ಜು!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 1:55 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಇದೀಗ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಮಿರ್ ಜಂಗೂ ಅವರನ್ನು ಜ್ಯುವೆಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಂಗೂ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
"ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾದ ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಮೀರ್ ಜಂಗೂ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಜಂಗೂ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷದ ಜಂಗೂ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜೇಯ 58, 114 ಮತ್ತು 67 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 239 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 334 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶೈ ಹೋಪ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 278 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೀರ್ ಜಂಗೂ ಅವರ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಜಂಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಏಳು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 120.74 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ
ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ (ನಾಯಕ), ಜುವೆಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೋರ್ಡೆ, ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೈರ್, ಅಕೀಲ್ ಹೊಸೈನ್, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್, ಗುಡಕೇಶ್ ಮೋಟಿ, ಕೀಮೋ ಪಾಲ್, ಕಮಿಲ್ ಪೂರನ್, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ಕ್ವೆಂಟಿನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್, ಅಮೀರ್ ಜಂಗೂ.
ಭಾರತ ತಂಡ
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ಉಪನಾಯಕ), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟಿ20 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- 1ನೇ T20 : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ) ಲಕ್ನೋ
- 2ನೇ T20: 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ) ರಾಂಚಿ
- 3ನೇ T20: 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ) ಇಂದೋರ್
- 4ನೇ T20: 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ) ಹೈದರಾಬಾದ್
- 5ನೇ T20: 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ) ಬೆಂಗಳೂರು
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