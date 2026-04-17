ಮುಂಬೈ ಸತತ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಶಾಕಿಂಗ್​ ಹೇಳಿಕೆ; ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫುಲ್​ ಟೆನ್ಶನ್!!

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಸತತ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು

ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ
ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ
Published : April 17, 2026 at 1:24 PM IST

MI vs PBKS Highlights: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕವು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಂಡ್ಯ, "ನನಗೆ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇನು ತಂಡ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಇದು ಆಟಗಾರರ ಕಳಪೆ ಪ್ರತದರ್ಶನ ದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆಯೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತಿರುವುದೋ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಲಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕು ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಚ್​, "ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಂದ ರನ್​ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ." "ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯದೇನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬುಮ್ರಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬುಮ್ರಾ ಒಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಯವರ್ಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ: ಬುಮ್ರಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಆತಂಕ ಶುರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದು ನೋಡುವುದಾದರೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

MI vs PBKS ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್​ (112*) ಅವರ ಶತಕ ಮತ್ತು ನಮನ್​ ಧೀರ್ (50)​ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 195 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್​ ಸಿಂಗ್​ (80), ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್ (66) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ 16.3 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೆ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 4ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

