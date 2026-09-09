ETV Bharat / sports

"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ"; ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ​!!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್​
ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್​ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಆಡಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ.

ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೋಲಿನ ಭಯ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಾಕ್​ನ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಭಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ವರ್ತನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲು ಎರಡು ಕೈಗಳು ಸೇರಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಮೊದಲೇ (ENG vs PAK) ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 3-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೋಲುವುದು ಖಚಿತ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ರನ್​ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ" ಎಂದು ಅಕ್ರಮ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ

"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟಗಾರರು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಸಹ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಂಡ ಸೋಲುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಂಡವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಕ್ರಮ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಎಡ್ಜ್​ಬಾಸ್ಟನ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂದು ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕ್ಲೀನ್​ಸ್ವೀಪ್​ ಆಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​: ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್​ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ!!

TAGGED:

ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್​
PAKISTAN CRICKET
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್​
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
WASIM AKRAM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.