18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೆ 267 ರನ್ ಚೇಸ್: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ!!
ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2026ರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 266 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡಂ ತಂಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : July 16, 2026 at 3:19 PM IST
ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2026ರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡಂ ತಂಡ ಎಂಐ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದ 266 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಲಿಸಿಯಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡಂ 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 270 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ.
ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್!
ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ತಂಡವು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೆ ರನ್ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ನಾಯಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 321.21 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 106 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು 31 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
Nicholas Pooran’s on his A-game 😤 The MINY skipper gets 22 runs in the over with 6️⃣-6️⃣-6️⃣-4️⃣ pic.twitter.com/tzhuyssisS— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 16, 2026
ಐಪಿಎಲ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲೆನ್, ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ
- ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ - 30 ಎಸೆತಗಳು (ಐಪಿಎಲ್)
- ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ - 31 ಎಸೆತಗಳು (MLC)
- ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ - 34 ಎಸೆತಗಳು (MLC)
- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - 35 ಎಸೆತಗಳು (ಐಪಿಎಲ್)
- ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ - 36 ಎಸೆತಗಳು (ಪಿಎಸ್ಎಲ್)
ಉಳಿದಂತೆ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 51 ಮತ್ತು ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 64 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿತು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀಡಂ ಪರ, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು 300ರನ್ ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪದಂತೆ 266ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
An absolute masterclass in batting 💯— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 16, 2026
Classy as ever, Andries Gous takes home a well-deserved Player of the Match award. 🏆
Runs ➡️ 132
Balls ➡️ 51
Sixes ➡️ 12
Fours ➡️10
SR ➡️ 258.82 pic.twitter.com/oK1nScapMK
ಮುಂಬೈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಚಾರಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡಂ ಇನ್ನು 8 ಎಸೆತಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು.
ಸ್ಮಿತ್, ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: 267 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡಂ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಂಡ್ರೀಸ್ ಗೌಸ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 12 ಗಗನಚುಂಬಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 132 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯ 110 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ದೂಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಹೊರಹಾಕಿತು.
The unstoppable Smudge 🔥 pic.twitter.com/EgrorF53Qg— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 16, 2026
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಶತಕಗಳು: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಆಂಡ್ರಿಸ್ ಕೌಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು: ಈ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಟ್ಟು 51 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 50 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಲ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 42 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.
ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೀಸ್ ಗೌಸ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 241 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಿರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಸಾವಿರ ಸಿಕ್ಸರ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1000 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (1056 ಸಿಕ್ಸರ್) ನಂತರ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
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