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WAPL 2026: ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​!!

ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ​

ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ (eenadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 11:02 AM IST

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ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(ACA) 'ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್' (WAPL) ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಲೀಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳಗಿರಿಯ ACA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಲೀಗ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಉಷೋದಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ₹89 ಲಕ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 'ಅಮರಾವತಿ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ (TG20 2026) ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಒಡೆತನದ 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.

WAPL 2026 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು

ಅಮರಾವತಿ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್: (₹89 ಲಕ್ಷ) ಉಷೋದಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್

ರಾಯಲಸೀಮಾ ಜೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್: (₹85.59 ಲಕ್ಷ) ಗ್ಯಾರಿಸನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್

ವೈಜಾಗ್ ಫೈರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್: (₹77.77 ಲಕ್ಷ) ಔರಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಗೋದಾವರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಗಲ್ಸ್: ಎನ್ಎಸ್ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (₹61.11 ಲಕ್ಷ)

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಒಟ್ಟು 74 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವು. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹರ್ನಿತಾ ಪ್ಲಾವಿಯಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು, ಇವರನ್ನು ₹4.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋದಾವರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 12 ವರ್ಷದ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ರಾಯಲಸೀಮಾ ಝೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು WAPLನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ನಗದು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಂಡಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 18 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 20 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು.

ಅಮರಾವತಿ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ

ನೀರಗಟ್ಟು ಅನುಷಾ (₹2.10 ಲಕ್ಷ), ಕಂಡ್ರೆಗುಲ ದೇವಿಕಾ (₹2 ಲಕ್ಷ), ಕತ್ರಗಡ್ಡ ದೀಕ್ಷಾ (₹1.90 ಲಕ್ಷ), ಶಬ್ನಮ್ ಶಕೀಲ್ (₹1.30 ಲಕ್ಷ), ಪಿ. ರಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿ (₹1 ಲಕ್ಷ), ತರುಣಿ ಜೋಶಿ (₹1.20 ಲಕ್ಷ), ಕಟ್ಟಾ ಮಹಾಂತಿ ಶ್ರೀ (₹85 ಸಾವಿರ), ಕೆ. ಹಮ್ಸಾ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ (ತಲಾ ₹60 ಸಾವಿರ), ಹೇಮಸಾಯಿ ರಮ್ಯಾ (₹55 ಸಾವಿರ), ಸಾಯಿಪೂಜಿತಾ (₹50 ಸಾವಿರ), ನಕ್ಕ ಸನಾ (₹45 ಸಾವಿರ), ಓರುಗಂಟಿ ಸಾಹಿತಿಶ್ರೀ (₹40ಸಾವಿರ), ಎಂ.ರುಕ್ಸಾರ್ ತಬಸ್ಸುಮ್, ಸಾಯಿದೀಪ್ತಿ, ಬೊಡ್ಡುಪಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ಕಾ, ಟಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಮತ್ತು ಎಂ.ಸಹಸ್ರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ತಲಾ ₹30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಯಲಸೀಮಾ ಝೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ

ವೇಮುಲಪತಿ ಸೇತುಸಾಯಿ (₹2.10 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಪದ್ಮಜಾ (₹2 ಲಕ್ಷ ರೂ.), ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಸೈನಿ ರೆಡ್ಡಿ (₹1.20 ಲಕ್ಷ), ಶ್ರೀಚರಣಿ (₹1.10 ಲಕ್ಷ ), ಧಾತ್ರಿ (₹1 ಲಕ್ಷ), ವಾಸವಿ ಅಖಿಲಪಾವನಿ (₹1 ಲಕ್ಷ ), ಮಲ್ಲಿ ಅನುಷಾ (₹90 ಸಾವಿರ), ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ (₹80 ಸಾವಿರ), ಚಿನ್ನಾ ಶಿರೀಷಾ (₹65 ಸಾವಿರ), ಪೂಜಿತಾ (₹60 ಸಾವಿರ), ಶುಭ ಶ್ರೀ (₹50 ಸಾವಿರ), ಹೇಮಾ ರೋಶಿನಿ (₹50 ಸಾವಿರ), ಲಿಖಿತಾ (₹50 ಸಾವಿರ), ಮೇಘನಶ್ರೀ (₹35 ಸಾವಿರ), ಮುನಿ ನಿತೀಶ (₹30 ಸಾವಿರ), ಹಂಸಿ ರೆಡ್ಡಿ (₹30 ಸಾವಿರ), ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ (₹30 ಸಾವಿರ), ವರ್ಷಾ (₹30 ಸಾವಿರ), ಹರ್ಷಿತಾ ಗೌಡ (₹30 ಸಾವಿರ), ಚೈತ್ರ (₹30 ಸಾವಿರ)

ಗೋದಾವರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ

ಹರ್ನಿಟಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಪೆರೇರಾ (₹4.30 ಲಕ್ಷ), ಪುಷ್ಪಿತಾ ಗೌಡ (₹1.60 ಲಕ್ಷ), ಅಕ್ಷಯ (₹1.40 ಲಕ್ಷ), ಉದ್ವಿತಾ (₹1.10 ಲಕ್ಷ), ವಿನ್ನಿ ಸುಜನ್ (₹1.10 ಲಕ್ಷ), ಹರಿಕಾ (₹70 ಸಾವಿರ), ಹರ್ಷಿತಾ (₹50 ಸಾವಿರ), ಸೃಷ್ಟಿ ಶೇಖರ್ (₹50 ಸಾವಿರ), ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೋಜ (₹50 ಸಾವಿರ), ಮೆಹರ್ ಲಹರಿ (₹50 ಸಾವಿರ), ಮೇಘನಾ ರೆಡ್ಡಿ (₹40 ಸಾವಿರ), ಅಂಜನಾ (₹35 ಸಾವಿರ), ನಿವೇದಿತಾ (₹35 ಸಾವಿರ), ವೈಷ್ಣವಿ (₹30 ಸಾವಿರ), ವನಜಾಕ್ಷಿ (₹30 ಸಾವಿರ), ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ (₹30 ಸಾವಿರ), ರಾಗ ಚೌಧರಿ (₹30 ಸಾವಿರ), ಪಿ. ವೈಷ್ಣವಿ (₹30 ಸಾವಿರ).

ವೈಜಾಗ್ ಫೈರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡ

ಅಂಜಲಿ ಶರ್ವಾಣಿ (₹3.60 ಲಕ್ಷ), ಆಯೇಷಾ ಸಿಂಗ್ (₹2.40 ಲಕ್ಷ), ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ (₹1.50 ಲಕ್ಷ), ರಿಷಿಕೃಷ್ಣನ್ (₹1.20 ಲಕ್ಷ), ಸರಯು (₹85 ಸಾವಿರ), ಪುಷ್ಪಲತಾ (₹70 ಸಾವಿರ), ಹಾಸಿನಿ ಚೌಧರಿ (₹70 ಸಾವಿರ), ಶರಣ್ಯ ಗರ್ವಾಲ್ (₹60 ಸಾವಿರ), ಸಾಯಿತನ್ಮಯಿ (₹50 ಸಾವಿರ), ಮದು (₹50 ಸಾವಿರ), ಅಂಜುಮ್ (₹50 ಸಾವಿರ), ಸಂಜನಪ್ರಿಯ (₹30 ಸಾವಿರ), ದಿವ್ಯಶ್ರೀ (₹30 ಸಾವಿರ), ವಿಶ್ವಶ್ರೀ (₹30 ಸಾವಿರ), ಸಮಂತಾ (₹30 ಸಾವಿರ), ನಿಯತಿರಾಜ್ (₹30 ಸಾವಿರ), ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮಣಿವಳ್ಳಿ (₹30 ಸಾವಿರ), ವಿಷ್ಣುವರ್ತಿನಿ (₹30 ಸಾವಿರ).

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TAGGED:

WAPL 2026
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​
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