ಭುವಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ; ವೀರೂ ಸಲಹೆ!!
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 2, 2026 at 12:33 PM IST
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಳೆಯ ಭುವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಭುವಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಭುವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. "ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೋಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಚುರುಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 2 ರಿಂದ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
You miss, I hit! 🎯#BhuvneshwarKumar has dismissed #JosButtler for the 9th time in 20 T20 innings! 🤯#TATAIPL 2026 ➡️ #GTvRCB | LIVE NOW 👉https://t.co/K8vuSzrZ1d pic.twitter.com/QnL7Vybkp7— Star Sports (@StarSportsIndia) April 30, 2026
"ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಭುವಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬುಮ್ರಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭುವನೇಶ್ವರ್ 17 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಕಾನಮಿ 7.54 ಆಗಿದೆ.
ಇದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮುರಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೂಡ ಭುವಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. "ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭುವಿ ಯಾರ್ಕರ್, ಲೆಂತ್ ಬಾಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಿ20ಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ".
ಭುವಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 2011 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು 215 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕಾನಮಿ ದರ 7.7 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಭುವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ರನ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ರನ್ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 199 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, "ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ 50+ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.
2022ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು 2022 ರಲ್ಲಿ. ಆ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ 35 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಭುವಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ.
