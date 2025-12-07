ETV Bharat / sports

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಂಹಾಚಲಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಕೊಹ್ಲಿ!

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಂಹಾಚಲಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 5:22 PM IST

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಿಂಹಾಚಲಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಂಹಾಚಲಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಸ್ತಂಭವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ "ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ" ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಅರ್ಚಕರು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವೇದಾನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಂಹಾಚಲಂ, ತಿರುಪತಿಯ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಯಂತೆ ಸಿಂಹಾಚಲಂ ದೇವಸ್ಥಾನ 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹಾಚಲಂ ಎಂದರೆ ಸಿಂಹದ ಪರ್ವತ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ನರಸಿಂಹನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವತಾರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 47.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 270 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು 39.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 271 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರೇ, ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 17 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 359 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆಯಲಿಲ್ಲ.

